La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a Daniela Santanchè, ex ministra del Turismo, e ad altre 15 persone, tra cui la sorella e l’ex compagno. Si tratta di un passo che precede il possibile avvio di un nuovo processo. La vicenda riguarda problemi giudiziari che si sono aggravati per l’ex ministra, con le indagini che si sono concluse recentemente.

Si aggravano i problemi giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a carico dell’ex ministra del Turismo e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. L’inchiesta riuniva tre fascicoli distinti, relativi ai fallimenti delle aziende di Santanchè: ipotizzati i reati di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. L’avviso è stato notificato anche a una società. La chiusura dell’inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per la senatrice di Fratelli d’Italia, già a processo per la vicenda Visibilia e per la presunta truffa ai danni dell’ Inps. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chiusa un’altra inchiesta su Santanchè, l’ex ministra verso un nuovo processo

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Bufera giudiziaria per Daniela Santanchè: chiuse le indagini, l'ex ministra rischia tre processi

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