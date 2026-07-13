torna a roma il premio la chioma di berenice 2026

A Roma si terrà la ventisettesima edizione del Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice”, che si svolgerà nell’Arena Estiva della Casa del Cinema di Villa Borghese. L’evento, dedicato al settore audiovisivo, farà parte del programma estivo della città. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle modalità stabilite e coinvolgerà professionisti e rappresentanti del settore. La manifestazione si svolge annualmente e premia opere e personalità del cinema e dell’audiovisivo.

Roma si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti dal settore audiovisivo nazionale. La ventisettesima edizione del Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice” è pronta a illuminare l’Arena Estiva della Casa del Cinema di Villa Borghese, arricchendo il prestigioso cartellone degli eventi estivi della Capitale. Istituito nel 1998 dalla CNA, il riconoscimento si distingue nel panorama culturale per la sua peculiare vocazione: portare sotto i riflettori le professioni e i mestieri autenticamente artigiani che rendono possibile la magia della settima arte, ma il cui ruolo fondamentale, purtroppo, raramente viene adeguatamente valorizzato dal grande pubblico. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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