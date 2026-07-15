Chiese il punto sui lavori San Domenico torna la luce e riapre San Francesco | Avanti a piccoli passi

Notizia in breve

A Ferrara, alcune chiese sono state riaperte o hanno ripreso le attività, tra cui San Domenico e San Francesco, che ha riacceso le luci. Tuttavia, il settore dei lavori di restauro e riapertura delle chiese nella zona rimane complesso, con tempi ancora incerti. La situazione di Santa Maria in Vado continua a essere al centro di discussioni riguardo ai tempi previsti per la conclusione dei lavori.