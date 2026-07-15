Chiese il punto sui lavori San Domenico torna la luce e riapre San Francesco | Avanti a piccoli passi
A Ferrara, alcune chiese sono state riaperte o hanno ripreso le attività, tra cui San Domenico e San Francesco, che ha riacceso le luci. Tuttavia, il settore dei lavori di restauro e riapertura delle chiese nella zona rimane complesso, con tempi ancora incerti. La situazione di Santa Maria in Vado continua a essere al centro di discussioni riguardo ai tempi previsti per la conclusione dei lavori.
Ferrara, 15 luglio 2026 – Non solo Santa Maria in Vado. Il tessuto ferrarese di chiese chiuse eo in restauro è ancora denso e non privo di interrogativi, soprattutto sulle tempistiche di riapertura. Oltre alla rinascita del Duomo, alla possibilità di accedere nuovamente a San Paolo, un primo (e inatteso) spiraglio di luce è stato dato dalla notizia, già apparsa sul Carlino, dell’inizio dei lavori, per l’importo di quasi 2 milioni, nella chiesa di San Domenico, in piazza Sacrati, che fa parte del Fec, il Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno. Sempre del Fec è San Francesco, in via Savonarola, che riaprirà il 10 agosto. Tuttavia,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Dall'interno del chiostro della chiesa di San Domenico, accesso alla Società Siciliana per la Storia Patria. Piano terra e primo piano. Foto mie Toni Gagliano Toni Gagliano Libri Toni Gagliano Photos facebook
Arnolfo di Cambio 1240 1302 Mausoleo Cardinale de Braye Chiesa di San Domenico Orvieto x.com
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