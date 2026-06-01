A Lanciano torna la Lunga notte delle chiese dedicata a San Francesco d' Assisi

Da chietitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 5 giugno 2026 si svolge a Lanciano l'undicesima edizione della “Lunga notte delle chiese”. Durante questa notte, i luoghi di culto apriranno le porte fino a tarda sera, trasformandosi in spazi aperti a musica, arte e ricerca. La manifestazione coinvolge vari spazi religiosi della città, che saranno attraversati da eventi culturali e performance artistiche. L'iniziativa si concentra sulla figura di San Francesco d'Assisi.

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Luoghi di culto che diventano in spazi vivi, aperti, attraversati da musica, arte e ricerca: tutto pronto per la “Lunga notte delle chiese”, la grande notte bianca che si svolge all’interno dei luoghi di culto di Lanciano che torna venerdì 5 giugno 2026 con l’undicesima edizione. L’evento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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