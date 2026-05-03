Le procedure amministrative per il trasferimento del poliambulatorio dal centro storico di Osimo a San Biagio sono in corso di svolgimento. I lavori sono stati affidati e sono stati individuati anche gli spazi destinati al servizio di emergenza 118. La volontà di spostare la struttura mira a migliorare i servizi sanitari nella zona e a garantire una migliore distribuzione degli ambienti.

Stanno andando avanti tutte le procedure amministrative necessarie per la conclusione del percorso per il trasferimento del poliambulatorio dal centro storico di Osimo a San Biagio. Non sarà solo il trasloco da piazza del Comune ma una vera rivoluzione per i servizi sanitari del territorio. L’altra sera in Consiglio comunale è stata votata una delibera di pubblica utilità che in sostanza approva le linee guida del trasferimento. I lavori sono stati aggiudicati a un’impresa di San Severino Marche. La nuova sede ha una superficie totale di duemila e 860 metri quadrati e ospiterà anche il Centro di Salute mentale, Fisiatria, il 118 e la sede locale dell’Avis.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poliambulatorio a San Biagio: passi in avanti. I lavori sono stati affidati, spazi anche per il 118

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