Chi sostiene le preferenze non può opporsi al voto segreto. La questione riguarda chi chiede le preferenze e chi invece si oppone alla trasparenza del voto. Non ci sono dichiarazioni ufficiali che collegano direttamente le due posizioni, ma la contraddizione viene evidenziata da osservatori politici. La discussione si concentra sulla compatibilità tra la richiesta di preferenze e la difesa del segreto del voto. Non ci sono altri dettagli disponibili sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni ufficiali.

Come al solito, nessuno sembra notare la minima contraddizione nel fatto che a chiedere le preferenze siano gli stessi che invocano patti anti-inciucio, leggi anti-trasformisti e vincolo di mandato, che fotografano le schede o escogitano altri trucchi allo scopo di violare la segretezza del voto, che lanciano crociate contro i franchi tiratori e vorrebbero imporre sempre il voto palese, come Giorgia Meloni che ieri pomeriggio invitava tutti a «metterci la faccia», chiudendo il suo appello con uno slogan che è la sintesi perfetta di questi tempi impazziti: «Sì alle preferenze. No al voto segreto». Più passa il tempo, più mi convinco che in... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Chi vuole le preferenze non può essere contro il voto segreto

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