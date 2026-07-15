Le sorelle Cassel hanno sfilato insieme per la prima volta in una passerella di alta moda organizzata da Dolce e Gabbana. Leonie, 16 anni, ha aperto la sfilata nel giardino botanico Radicepura di Giarre, presentando la collezione Alta Moda 2026. È il debutto nel mondo della moda per Leonie, secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel, sette anni dopo il debutto in passerella della sorella maggiore, Deva Cassel.

Sette anni dopo il debutto in passerella di Deva Cassel anche Leonie Cassel ha vissuto il suo battesimo nel mondo della moda. A soli 16 anni, la secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha aperto la sfilata organizzata da Dolce e Gabbana nel giardino botanico Radicepura di Giarre per la presentazione della nuova collezione Alta Moda 2026. Avvolta in un abito nero in stile barocco con ricami,fiori tridimensionali, tulle e pizzo - e con in mano un mazzo dirose, garofani, ortensie e fiori di campo - Leonie ha sfilato con la sicurezza delle grandi top model, incarnando l’essenza della donna mediterranea e della tradizione siciliana. La scelta del brand non è casuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi sono le sorelle Cassel, scelte da D&G per il loro debutto in passerella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Léonie Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel e sorella di Deva Cassel, debutta in passerella per l'Alta Moda di Dolce&GabbanaLéonie Cassel ha sfilato per la prima volta in occasione dell’Alta Moda di Dolce&Gabbana.

Léonie Cassel debutta in passerella per Dolce&Gabbana: la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel apre la sfilata di Alta Moda a TaorminaLéonie Cassel ha sfilato per la prima volta in occasione dell’evento di Alta Moda a Taormina, indossando le creazioni di Dolce&Gabbana.

Temi più discussi: Nepo siblings: e se i nuovi protagonisti della celebrity culture fossero i fratelli e le sorelle dei nostri cantanti e attori preferiti?; Una treccia che racconta il filo invisibile tra due sorelle; Avete mai visto la sorella di Jennifer Lopez? Ecco Lynda, alle sfilate di Parigi con la pop star; 4 sorelle d’Eccellenza: ecco le date d’inizio preparazione. San Salvo, ritiro in Molise.

Chi sono le sorelle Cassel, scelte da D&G per il loro debutto in passerellaLe due figlie di Monica Bellucci e Vincent Cassel sono state scelte da Dolce e Gabbana come testimonial a sette anni di distanza l'una dall'altra ... ilgiornale.it

STEFANO DI GIACINTO, IL PADRE DELLE SUE SORELLE CHE DUE SETTIMANE FA SONO SCOMPARSE DALLA CASA... x.com

Chi sono Francesca, Paola ed Eleonora, sorelle di Cristina Comencini | Condividono il lavoro!Chi sono Francesca, Paola ed Eleonora, sorelle di Cristina Comencini: tutte legate dall'amore e la passione per il cinema trasmessa dal papà ... ilsussidiario.net