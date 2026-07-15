Almeno 36 voti contrari inattesi hanno compromesso la maggioranza durante il voto sull’emendamento alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze. La premier aveva percepito tensioni e non si era affidata completamente ai risultati delle riunioni dei gruppi parlamentari di Forza Italia e Lega, che avevano assicurato un voto favorevole. La presenza di questi franchi tiratori ha impedito il raggiungimento della maggioranza richiesta.

Roma – Aveva fiutato l’aria, la premier. Non si era fidata fino in fondo, evidentemente, della conclusione delle riunioni dei gruppi parlamentari degli alleati – Forza Italia e Lega – che avevano provato a spazzare via i dubbi, i sospetti, annunciando il voto favorevole all’emendamento alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze. Emendamento voluto dalla premier, da Fratelli d’Italia. Non si era fidata dell’accordo, della disponibilità a votare sì, non si era fidata del vecchio, confortante, refrain, ribadito dagli azzurri – Salvini, con maggiore prudenza, aveva consegnato a una nota del partito il sì del Carroccio -, che al dunque il centrodestra si ricompatta sempre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi sono i franchi tiratori che hanno affossato la maggioranza? Almeno 36 i voti contrari inattesi

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Legge elettorale, alla Camera non passa per un voto emendamento maggioranza su preferenze

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