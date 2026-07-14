Il presidente del Senato ha commentato il voto alla Camera sull'emendamento, che ha causato una divisione nella maggioranza. Ha affermato che la presidente del Consiglio gestisce bene la situazione e ha espresso speranza che si possa apportare una correzione al testo nel prossimo passaggio al Senato, dove i voti non sono segreti. La speranza si basa sulla possibilità di modifiche nel procedimento parlamentare, senza entrare nel merito delle posizioni politiche.

“Credo che la presidente del Consiglio abbia la situazione assolutamente sotto controllo “. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commenta il voto alla Camera sull’emendamento che ha registrato una spaccatura nella maggioranza ma spera in una “correzione” al Senato. “La cosa che posso ricordare è che siamo in un sistema bicamerale: qualunque siano le ragioni che hanno portato a questo voto, il Senato ha la possibilità di correggere o cambiare il risultato della Camera – spiega – Se si è trattato di un infortunio dovuto ad assenze o ad altro, è facile recuperare al Senato. Se invece le ragioni fossero diverse, allora ha ragione la Meloni e si apre un momento di riflessione seria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Franchi tiratori sulle preferenze, La Russa spera nel Senato: “C’è la possibilità di correggere, lì non ci sono voti segreti”

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