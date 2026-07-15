Meryl Streep ha commentato pubblicamente che, dopo aver visto Laurie Metcalf a teatro a Broadway, avrebbe deciso di ritirarsi dalle scene. Metcalf, nota per il suo ruolo in una sitcom, ha ricevuto il suo terzo premio in una serata caratterizzata da un teatro esaurito e una battuta di Streep. La serata ha visto la vittoria di Metcalf su altri candidati, consolidando la sua presenza nel panorama teatrale e cinematografico.

Una battuta di Meryl Streep, un teatro di Broadway sempre tutto esaurito. Un premio – il terzo – che ha sbaragliato la concorrenza e un’attrice che il pubblico mondiale conosce soprattutto per un ruolo in una sit?com. Bastano questi 4 elementi per capire perché, nelle ultime settimane, il nome di Laurie Metcalf sia tornato protagonista delle cronache dello spettacolo internazionale. Perché Meryl Streep ha detto di volersi ritirare dalle scene. Il motivo? Meryl Streep ha dichiarato di volersi ritirare dalle scene. O meglio, ci ha scherzato sopra parlando con la rivista People. Raccontando di aver assistito a una delle rappresentazioni di Morte di un commesso viaggiatore, la storica pièce di Arthur Miller, con la regia di Joe Mantello. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Chi è Laurie Metcalf, l'attrice che ha fatto dire a Meryl Streep, dopo averla visto a teatro: «Basta, adesso mi ritiro dalle scene»

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Meryl Streep Makes a Stunning Confession at 76 About the Love of Her Life

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