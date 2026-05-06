Adolfo Stefanelli, pastry chef noto per aver lavorato nel film Il Diavolo Veste Prada 2, ha preparato la torta Vela scelta dalla produzione. La sua creazione è apparsa nelle scene del film, contribuendo a rappresentare alcuni momenti chiave. Stefanelli ha anche avuto l’opportunità di incontrare attrici famose durante le riprese, tra cui Meryl Streep, mentre non ha riconosciuto Lady Gaga in occasione di un evento pubblico.

Adolfo Stefanelli ha 36 anni e 36 dipendenti. È nato in campagna, nel Salento, dove da bambino raccoglieva pomodori nell’orto. A 4 anni ha chiesto a Babbo Natale uno sbattitore elettrico; a 14 ha deciso che sarebbe diventato pasticciere. Sa distinguere una farina o un cioccolato tra decine di tipologie, ma non ha riconosciuto Lady Gaga quando è entrata nel suo negozio. «La passione per la pasticceria nasce dal profumo della torta di mele che preparava mia mamma. Lei faceva di tutto: uova di Pasqua, marzapane, dolci della tradizione pugliese. In famiglia eravamo tantissimi. Le tavolate immense la sera, con la nonna sempre seduta a capotavola, mi hanno fatto innamorare del cibo».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi è Adolfo Stefanelli, il pastry chef de Il Diavolo Veste Prada 2 che ha conquistato Meryl Streep (e non ha riconosciuto Lady Gaga)

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Il pasticcere leccese Adolfo Stefanelli ha lavorato ai dessert di scena del sequel de Il Diavolo veste Prada - facebook.com facebook

Adolfo Stefanelli, il pastry chef de "Il Diavolo veste Prada 2": «Streep mi ha detto una cosa bellissima» x.com