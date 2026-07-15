Cher Ndour | All’inizio ero un attaccante oggi sono una mezzala da 4-3-3 Pogba mito ma alla Juve ho detto no

Da calcionews24.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cher Ndour, 21 anni, centrocampista della Fiorentina, ha parlato della sua evoluzione in campo, passando da attaccante a mezzala nel modulo 4-3-3. Ha espresso ammirazione per Pogba, ma ha confermato di aver rifiutato un’offerta dalla Juventus. Ringrazia il dirigente per la fiducia e con il tecnico attuale mira a costruire un futuro importante. È considerato una delle promesse della squadra, con diversi osservatori interessati alle sue prestazioni.

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Il centrocampista viola si racconta: «Ringrazio Paratici per la fiducia. Con Grosso vogliamo costruire un grande futuro». Ha 21 anni, è una delle speranze della Fiorentina di oggi e di domani, ha molti estimatori che lo stanno osservando: Cher Ndour, centrocampista, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A MAMMA ITALIANA, PAPA’ SENEGALESE « Essere cresciuto con un mix di culture differenti mi ha aiutato a prendere decisioni che a 16 anni non sono così scontate, come andare all’estero. Sono molto aperto mentalmente, mia madre all’inizio non era entusiasta poi mi ha assecondato ». RUOLO « All’inizio ero attaccante, poi al Brescia Giovanni Valenti, allenatore pure di Balotelli, mi spostò in mezzo ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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