Cher Ndour, 21 anni, centrocampista della Fiorentina, ha parlato della sua evoluzione in campo, passando da attaccante a mezzala nel modulo 4-3-3. Ha espresso ammirazione per Pogba, ma ha confermato di aver rifiutato un’offerta dalla Juventus. Ringrazia il dirigente per la fiducia e con il tecnico attuale mira a costruire un futuro importante. È considerato una delle promesse della squadra, con diversi osservatori interessati alle sue prestazioni.

Il centrocampista viola si racconta: «Ringrazio Paratici per la fiducia. Con Grosso vogliamo costruire un grande futuro». Ha 21 anni, è una delle speranze della Fiorentina di oggi e di domani, ha molti estimatori che lo stanno osservando: Cher Ndour, centrocampista, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A MAMMA ITALIANA, PAPA’ SENEGALESE « Essere cresciuto con un mix di culture differenti mi ha aiutato a prendere decisioni che a 16 anni non sono così scontate, come andare all’estero. Sono molto aperto mentalmente, mia madre all’inizio non era entusiasta poi mi ha assecondato ». RUOLO « All’inizio ero attaccante, poi al Brescia Giovanni Valenti, allenatore pure di Balotelli, mi spostò in mezzo ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cher Ndour: «All’inizio ero un attaccante, oggi sono una mezzala da 4-3-3. Pogba mito, ma alla Juve ho detto no»

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Pogba rompe il silenzio: «Ci sono stati momenti in cui ho detto basta, ma la famiglia e gli amici mi hanno aiutato»L’ex calciatore ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Ligue1+ del periodo difficile che ha attraversato negli ultimi anni.

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Cher #Ndour, centrocampista della #Fiorentina, ha rilasciato questa mattina una lunga intervista alla @Gazzetta_it , nel corso della quale, oltre a toccare temi relativi al suo passato e alla sua crescita nel mondo del calcio, ha parlato anche del presente della s x.com

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