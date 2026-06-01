Un calciatore ha dichiarato di aver giocato come mezzala, nonostante fosse considerato lento, e di aver sempre continuato a impegnarsi. Ha affermato di sentirsi pronto per un club di alto livello. Tra voci di mercato e possibilità di rientrare in nazionale dopo i playoff, il giocatore ha sottolineato la sua determinazione e la volontà di affrontare nuove sfide.

Tra le sirene di calciomercato dell’Inter e il ritorno in Azzurro dopo i playoff che hanno sancito la terza eliminazione consecutiva dal Mondiale, nella baby Italia sperimentale di Silvio Baldini c’è una speranza che si chiama Marco Palestra: appena due presenze tra i grandi (proprio contro Irlanda del Nord e Bosnia ) e già tra i ‘senatori’ di questa spedizione a Coverciano insieme a Donnarumma e Pio Esposito. “Se mi sento pronto per una big? Mi sono sempre sentito pronto “, ha dichiarato Palestra in conferenza stampa. Reduce da una grande stagione a Cagliari, Palestra è stato anche nominato miglior difensore del campionato di Serie A. Un anno da sogno per l’esterno 21enne: dalla salvezza conquistata con i sardi all’esordio in Nazionale, dove è arrivata l’unica vera grande delusione di un’annata indimenticabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Facevo la mezzala ed ero considerato lento, giocavo poco ma non ho mai mollato. Mi sento pronto per una big”: parla Palestra

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Io, questa cosa, la dicevo ai tempi di Montella e Gattuso: Suso a destra, Hakan in mezzo, Bonaventura a sinistra e Cutrone davanti. Tanta roba Nessuno mai provò a giocare così. Calha veniva dirottato a fare l'ala sinistra e Jack faceva la mezzala x.com

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