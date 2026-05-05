L’ex calciatore ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Ligue1+ del periodo difficile che ha attraversato negli ultimi anni. Ha riferito di aver avuto momenti in cui ha deciso di smettere, ma di essere stato sostenuto dalla famiglia e dagli amici. Nel corso dell’intervista, ha condiviso alcuni dettagli sul suo percorso e sulle difficoltà affrontate.

di Francesco Spagnolo Pogba in una lunga intervista ai microfoni di Ligue1+ ha rotto il silenzio raccontando il lungo calvario vissuto negli anni scorsi. Le parole. Il mondo del calcio accoglie nuovamente la voce di uno dei suoi protagonisti più iconici e discussi. Il centrocampista francese Paul Pogba, che dopo l’esperienza alla Juventus ha trovato una nuova dimensione agonistica nel Monaco, ha deciso di rompere il silenzio. Attraverso i microfoni di Ligue1+, il fuoriclasse ha condiviso una riflessione profonda sui momenti che hanno rischiato di spezzare definitivamente il suo legame con il pallone. Gli ultimi anni per Pogba sono stati un susseguirsi di prove durissime.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pogba rompe il silenzio: «Ci sono stati momenti in cui ho detto basta, ma la famiglia e gli amici mi hanno aiutato»

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