L’ultima volta che Aung San Suu Kyi è stata vista in pubblico risale al 2022. Da allora, non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute, nonostante abbia 81 anni e sia detenuta agli arresti domiciliari. La mancanza di informazioni si protrae da più di tre anni, lasciando incertezza sulla sua situazione attuale.

L'ex leader del Myanmar, che ha 81 anni ed è ufficialmente agli arresti domiciliari, è stata vista in pubblico per l'ultima volta nel 2022 Da oltre tre anni non si hanno notizie certe sulle condizioni di salute dell’ex leader del Myanmar Aung San Suu Kyi, 81 anni. I suoi familiari, gli avvocati e i collaboratori non la vedono e non la sentono dalla fine del 2022: in questa situazione non è nemmeno certo che sia viva, nonostante la giunta militare al potere continui a sostenere che stia bene. Ufficialmente Suu Kyi è agli arresti domiciliari dallo scorso aprile. Non si sa però dove li stia scontando: non è nella sua casa di Yangon, nel sud del paese, e la sua abitazione nella capitale Naypyidaw è stata distrutta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Che fine ha fatto Aung San Suu Kyi?

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The Prisoner and the General Aung San Suu Kyi's Longest Night

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