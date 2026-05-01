La giunta militare in Myanmar ha comunicato che l’ex leader del paese, precedentemente condannata, potrà trascorrere il resto della pena in detenzione domiciliare. La decisione riguarda la figura di spicco che aveva governato il Myanmar fino al colpo di stato e si riferisce a una modifica delle modalità di detenzione già inflitte. La notizia è stata resa nota recentemente dalle autorità militari del paese.

La giunta militare al governo in Myanmar ha annunciato che l’ex leader del Paese, Aung San Suu Kyi, potrà scontare il resto della sua pena in detenzione domiciliare. Ha poi diffuso uno scatto che la ritrae intenta a dialogare con due uomini in divisa: si tratta della sua prima immagine pubblica dopo diversi anni. Non è ancora chiaro dove dovrebbe essere effettivamente condotta, se a casa sua o altrove. ue funzionari della giunta, tuttavia, hanno riferito all’agenzia di stampa AFP che, in ogni caso, resterà sotto la custodia e il controllo dei militari. Chi è Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi è una figura politica piuttosto complessa. Negli anni della dittatura militare -successiva al primo colpo di Stato, nel 1963- è stata un’attivista per la democrazia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’ex leader del Myanmar Aung San Suu Kyi otterrà la detenzione domiciliare

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