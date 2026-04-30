Aung San Suu Kyi | la pena viene commutata in arresti domiciliari

Un tribunale ha deciso di convertire la condanna di Aung San Suu Kyi in arresti domiciliari nel capoluogo del paese. La leader politica, già detenuta da diversi mesi, dovrà ora rimanere nella propria abitazione senza poter uscire. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le accuse precedenti mosse contro di lei. La modifica della pena viene applicata nel rispetto delle procedure giudiziarie in vigore.

? Cosa sapere Min Aung Hlaing commuta la pena di Aung San Suu Kyi in arresti domiciliari a Naypyidaw.. L'ex presidente birmana sosterà i restanti 33 anni di condanna fuori dal carcere.. A Naypyidaw, la decisione di Min Aung Hlaing di trasformare la detenzione di Aung San Suu Kyi in arresti domiciliari segna un punto di svolta per la leader birmana di 80 anni, che dopo oltre cinque anni di prigionia vedrà commutata la propria pena. Il capo della giunta militare, figura che nel 2021 orchestrò il rovesciamento del governo precedente, ha ufficializzato il provvedimento che permetterà all’ex presidente di scontare i restanti 33 anni di condanna al di fuori delle mura carcerarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aung San Suu Kyi: la pena viene commutata in arresti domiciliari Notizie correlate Myanmar, Aung San Suu Kyi sconterà il resto della sua pena ai domiciliariL’ex leader birmana, Aung San Suu Kyi, sconterà il resto della sua pena, un totale di 33 anni, fuori dal carcere. Il presidente birmano Min Aung Hlaing riduce la pena di Aung San Suu KyiLa pena è stata ridotta di un sesto e non è ancora chiaro se Aung San Suu Kyi potrà scontare la parte restante agli arresti domiciliari, ha... Altri aggiornamenti Temi più discussi: MYANMAR Cresce l'appello per il rilascio di Aung San Suu Kyi. Il figlio: 'Non so se è ancora viva'; Myanmar: il governo valuta buone notizie per Aung San Suu Kyi, riferisce la Thailandia; 'Aung San Suu Kyi andrà ai domiciliari'; Non l’hanno liberata, ma Aung San Suu Kyi è viva? - Pressenza. Aung San Suu Kyi andrà ai domiciliari. L'Onu: 'Un passo significativo'Min Aung Hlaing, in qualità di capo militare, guidò il colpo di Stato contro Suu Kyi, scatenando la guerra civile. Questo mese ha prestato giuramento come presidente del Myanmar, dopo un'elezione ... ansa.it 'Aung San Suu Kyi lascia il carcere, concessi i domiciliari'Aung San Suu Kyi sconterà il resto della pena ai domiciliari. Dopo cinque anni di reclusione, la premio Nobel per la Pace potrebbe lasciare il carcere in cui l'ha rinchiusa la giunta golpista alla g ... ansa.it "Aung San Suu Kyi andrà ai domiciliari". Lo afferma il capo della giunta militare golpista del Myanmar. L'Onu: i domiciliari sono un passo significativo #ANSA - facebook.com facebook La giunta militare del Myanmar ha ridotto la pena dell’ex leader Aung San Suu Kyi, detenuta dal colpo di stato del 2021 x.com