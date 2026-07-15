Alla première di The Odyssey a New York, molte star sono apparse sul red carpet. Charlize Theron ha sfoggiato un abito che metteva in evidenza le gambe, Anne Hathaway ha indossato un outfit adatto alla gravidanza, mentre Zendaya ha scelto un look con dettagli ispirati alle ali. Presenti anche Lupita Nyong’o, Tom Holland e Matt Damon. La serata ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del cast.

Charlize Theron mostra - ancora - le gambe, Anne Hathaway ci insegna come vestirsi durante la gravidanza e Zendaya mette le ali. E poi Lupita Nyong’o, Tom Holland e Matt Damon: alla première di The Odyssey a New York c’erano proprio tutti +++dropcap Il cast di The Odyssey, da solo, prometteva già bene. Charlize Theron si conferma ancora una volta la più stilosa di tutte, Zendaya si è portata dietro direttamente le ali, Anne Hathaway, anche in versione premaman, resta saldamente in cima alle liste delle best dressed. E lo stesso vale per Lupita Nyong’o. Insomma, alla première newyorkese di The Odyssey nessuno si è risparmiato.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlize Theron, Anne Hathaway e Zendaya: tutti i look (divini) della première di The Odyssey a New York

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Up close with Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya and Charlize Theron today in New York

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