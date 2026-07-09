Durante la prima a Parigi di The Odyssey, Zendaya ha indossato un rossetto burgundy e un taglio bixie androgino con finitura wet. Lupita Nyong'o, Anne Hathaway e Charlize Theron sono state viste con look di grande cura, ognuna con dettagli distintivi. Le attrici sono apparse con trucco e acconciature che spaziano tra stili eleganti e moderni, tutte coordinate con i loro outfit. La scena è stata caratterizzata da una varietà di beauty look, ognuno con caratteristiche uniche e visivamente d’impatto.

Zendaya: rossetto burgundy e bixie cut androgino dal finish wet «Alla prima parigina di The Odissey, la 29enne Zendaya punta su un beauty look dal forte impatto cinematografico, giocato sui contrasti. I folti capelli scuri, portati in un bixie cut effetto wet con texture scolpita e ciocche pettinate all'indietro, esaltano i lineamenti e conferiscono un'allure androgina e sofisticata. Il make-up lascia la pelle luminosa e vellutata, con un incarnato uniforme, guance appena scaldate dal blush e occhi definiti da un delicato smokey nei toni del marrone, completato da ciglia ben enfatizzate. A catturare immediatamente lo sguardo è però il rossetto color burgundy profondo, dal finish opaco, che aggiunge carattere e una raffinata nota gothic-chic, in perfetto equilibrio con l'abito bianco minimalista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le star di The Odyssey, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, in press tour sfoggiano beauty look di grande ispirazione: tutti i dettagli

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Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyongo, Charlize Theron & Mia Goth shine during The Odyssey Premiere

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