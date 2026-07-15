Nel sorteggio dei gironi di Champions League di volley, la squadra italiana ha trovato lo Ziraat Ankara come avversario. Contestualmente, si sono formati anche i gruppi per le squadre di Conegliano e Novara, che si affronteranno in un derby. La fase a gironi si sta delineando mentre le nazionali continuano le partite. I sorteggi indicano i percorsi delle competizioni europee per le squadre italiane.

Mentre è nel pieno la stagione delle nazionali, il volley europeo comincia a delineare il percorso delle coppe europeo. Il sorteggio dei gironi di Champions League ha definito quali saranno le avversarie delle squadre italiane E si prospettano grandi scontri come al solito. Nelle donne (si gioca dal 24 novembre in poi) Conegliano trova nel suo girone l'Igor Gorgonzola Novara mentre Milano trova il Fenerbahçe dell'ex Alessia Orro mentre a Scandicci tocca l'Eczacibasi. Nel maschile (partenza 8 dicembre) i campioni d'Europa di Perugia nel girone B trovano lo Ziraat Ankara, Montpellier e Bucarest mentre nel D Civitanova avrà il derby con l'Itas Trentino che ha usufruito di una Wild card. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Champions League, Perugia trova lo Ziraat Ankara. Sarà derby per Conegliano e Novara

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