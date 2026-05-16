Volley i polacchi dello Zawiercie superano lo Ziraat Bankasi e sfideranno Perugia in finale di Champions League

Nella seconda semifinale della Final Four di Champions League maschile, i polacchi dello Zawiercie hanno battuto i turchi dello Ziraat Bankasi con il punteggio di 3-1, dopo aver vinto i set 25-19, 24-26, 25-19 e 25-19. La vittoria permette alla squadra polacca di accedere alla finale contro il Perugia, che aveva già conquistato il passaggio alla fase decisiva della competizione. La finale si svolgerà nella prossima fase del torneo.

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