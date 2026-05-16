Volley i polacchi dello Zawiercie superano lo Ziraat Bankasi e sfideranno Perugia in finale di Champions League
Nella seconda semifinale della Final Four di Champions League maschile, i polacchi dello Zawiercie hanno battuto i turchi dello Ziraat Bankasi con il punteggio di 3-1, dopo aver vinto i set 25-19, 24-26, 25-19 e 25-19. La vittoria permette alla squadra polacca di accedere alla finale contro il Perugia, che aveva già conquistato il passaggio alla fase decisiva della competizione. La finale si svolgerà nella prossima fase del torneo.
Saranno i polacchi dello Zawiercie gli avversari del Perugia nella finale della Champions League 2025-2026 di volley maschile: nella seconda semifinale della Final Four piegati i turchi dello Ziraat Bankkart per 3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-19). Per gli anatolici sfida per il 3° posto contro i polacchi del Project Warszawa, sconfitti dagli umbri. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 5-5, poi i polacchi allungano sul 10-5. Gli anatolici tornano a -2 sull’8-10, ma lo Zawiercie piano piano torna a dilatare il gap, fino al 16-11. I turchi accorciano fino a -3, ma i polacchi danno la spallata decisiva, portandosi a +6 sul 22-16, prima di chiudere sul 25-19. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: vittoria netta per i polacchi
LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube...
Visita speciale oggi alla Continassa: i giocatori della Ziraat Volley hanno incontrato YildizIn questi giorni a Torino si terranno le Final Four della Champions League di Volley. Le sfide saranno in programma nel weekend del 16 e del 17 maggio e la città si prepara ad accogliere tantissimi ti ... tuttojuve.com
Champions League: lo Ziraat passa alla BTS Arena contro TrentoTRENTO- La Trentino Itas chiude le proprie fatiche nella Pool B con una sconfitta davanti al proprio pubblico al cospetto dello Ziraat Ankara che, come all'andata, ha superato la squadra di Mendez ... corrieredellosport.it