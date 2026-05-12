Champions League la Sir Sicoma Monini Perugia sarà attesa da una semifinale particolare

La Sir Sicoma Monini Perugia affronterà la semifinale di Champions League sabato alle 17, iniziando la serie contro il team di Varsavia. La partita si giocherà a Torino e rappresenta il primo impegno della squadra in questa fase del torneo. Il confronto con gli avversari di Varsavia è considerato il più semplice sulla carta, ma la squadra sa che ogni match richiede attenzione e dedizione.

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