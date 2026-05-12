Champions League la Sir Sicoma Monini Perugia sarà attesa da una semifinale particolare
La Sir Sicoma Monini Perugia affronterà la semifinale di Champions League sabato alle 17, iniziando la serie contro il team di Varsavia. La partita si giocherà a Torino e rappresenta il primo impegno della squadra in questa fase del torneo. Il confronto con gli avversari di Varsavia è considerato il più semplice sulla carta, ma la squadra sa che ogni match richiede attenzione e dedizione.
La Sir Sicoma Monini Perugia inizierà l'avventura torinese alle 17 di sabato prossimo contro il Varsavia, l'avversario più agevole, ma solo sulla carta.Le compagini polacche hanno nel loro dna quello di non mollare mai, specialmente quando si presentano situazioni “al limite”, e dunque servirà la.🔗 Leggi su Today.it
Highlights | Sir Sicoma Monini PERUGIA vs. VK Lvi PRAHA | CEV Champions League Volley 2026
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