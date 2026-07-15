Cetara è il borgo nascosto e poco affollato da visitare in Costiera Amalfitana

Cetara, borgo poco affollato in Costiera Amalfitana, rappresenta una meta ideale per chi cerca tranquillità. La zona è meno frequentata rispetto ad altre località della costa, attirando visitatori in cerca di un’esperienza più autentica. La sua posizione e le dimensioni ridotte lo rendono meno soggetto al sovraffollamento, offrendo un’atmosfera più rilassata. Questo piccolo centro rappresenta una scelta alternativa per chi desidera evitare le folle e scoprire un angolo meno turistico della regione.

La Costiera Amalfitana è uno dei luoghi più amati al mondo dai turisti internazionali ma spesso finisce per essere vittima di overtourism. Chi non ama le folle eccessive, però, farebbe bene a puntare tutto su Cetara: ecco perché questo piccolo borgo è da visitare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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