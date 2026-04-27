La Calabria è l'alternativa economica alla Costiera Amalfitana da visitare nell'estate 2026

Per chi desidera trascorrere l’estate 2026 in Italia senza spendere troppo, la Calabria si propone come un’opzione conveniente rispetto alla Costiera Amalfitana. La regione offre spiagge, paesaggi e borghi storici facilmente raggiungibili e accessibili a prezzi inferiori rispetto alle zone più famose del Sud. Molti turisti scelgono di esplorare le sue località per le tariffe più contenute e l’atmosfera autentica che caratterizza i luoghi meno battuti dal turismo di massa.

Sognate una vacanza in Costiera Amalfitana ma temete che sia troppo onerosa? L'alternativa economica è la Calabria: ecco perché visitarla nell'estate 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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