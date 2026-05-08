Tappa in Costiera Amalfitana per Sal Da Vinci | il vincitore di Sanremo in concerto il 25 agosto a Maiori

Martedì 25 agosto, il cantante vincitore di Sanremo si esibirà all'Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori, in Costiera Amalfitana, portando il suo tour estivo nella zona. L’evento è stato annunciato e le prevendite sono già aperte. La data si inserisce in un calendario di concerti che vedrà l’artista esibirsi in diverse località italiane durante l’estate.

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Sal Da Vinci porta il suo tour estivo in Costiera Amalfitana: martedì 25 agosto si esibirà all'Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori. La data, annunciata oggi con l'apertura contestuale della prevendita, si inserisce nella tournée prodotta e organizzata da Vivo Concerti. A ottobre il percorso.🔗 Leggi su Salernotoday.it Le emozioni di Sal Da Vinci dopo la vittoria a Sanremo 2026 - Sanremo Top 07/03/2026 Notizie correlate Leggi anche: Sal Da Vinci a Villa Bertelli. Il vincitore di Sanremo si esibirà il 20 agosto Sal Da Vinci ad agosto a Maiori, al via la prevenditaTempo di lettura: 3 minutiLa Sal Da Vinci mania non si arresta: dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 e in attesa di vederlo rappresentare... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Giro d'Italia 2026 arriva in Campania: sesta tappa tra Paestum, Vietri sul Mare e Napoli; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 6: Percorso, orari, altimetria 14 maggio, dove vedere | Ciclismo; La Allura inaugura la stagione in rada ad Amalfi: il lusso di Oceania Cruises approda sulla Costiera; Amalfi: ecco la Wind Surf, tra le più grandi navi da crociera a vela del mondo. Tappa in Costiera Amalfitana per Sal Da Vinci: il vincitore di Sanremo in concerto il 25 agosto a MaioriSal Da Vinci porta il suo tour estivo in Costiera Amalfitana: martedì 25 agosto si esibirà all'Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori. La data, annunciata oggi con l'apertura contestuale della ... salernotoday.it La Wind Surf torna in Costiera AmalfitanaLa Costiera Amalfitana si conferma ancora una volta scenario privilegiato del turismo internazionale di lusso. In questi giorni è infatti tornata a solcare le sue acque la Wind Surf, considerata la pi ... agro24.it #Cronaca #5xmille #progettisolidali Il 5xMille che attraversa i confini: dalla Costiera Amalfitana ai progetti solidali in Brasile - facebook.com facebook