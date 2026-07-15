Cesara Buonamici ha rivelato di aver rifiutato un’opportunità lavorativa con un noto giornalista. Durante un’intervista, ha anche parlato della sua carriera, dei legami affettivi e della malattia di cui è stata colpita cinque anni fa, un tumore al seno che ancora le provoca paura. La giornalista ha condiviso dettagli sulla sua esperienza personale e professionale, senza entrare in specifici dettagli sui nomi coinvolti.

Una lunga intervista, una confessione a cuore aperto, quella consegnata da Cesara Buonamici a Vanity Fair. La celebre mezzobusto del Tg5 parla della sua carriera, dei suoi affetti, di amore, di sacrifici e anche della malattia, il tumore al seno che ha scoperto cinque anni fa e che, spiega, ancora la spaventa. Parlando col settimanale, la giornalista ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua vita professionale. Pur avendo ricevuto nel tempo proposte prestigiose, ha scelto di restare a Mediaset. " Una di andare a La7 con il gruppo di Mentana e una, in un passato più lontano, di andare in Rai", rivela circa le occasioni scartate. Fedeltà al Biscione, insomma, dove "ho potuto crescere in un contesto di grande serenità e libertà". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cesara Buonamici confessa: "Quando ho detto no a Enrico Mentana

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