Joshua marito di Cesara Buonamici alla finale del Grande Fratello | Grazie Ilary forse conduco il prossimo
Durante la finale del Grande Fratello, Joshua Kalman, marito di una nota giornalista, ha inviato un videomessaggio rivolto alla conduttrice del programma, in cui ha ringraziato e ha lasciato intendere che potrebbe essere lui il prossimo a condurre il reality. La clip è stata trasmessa durante l'evento, suscitando attenzione tra il pubblico presente e gli spettatori a casa. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato in merito alla possibile futura conduzione.
Joshua Kalman, marito di Cesara Buonamici, irrompe nella finale del Grande Fratello con un videomessaggio a Ilary Blasi: "Forse sarò io il prossimo conduttore". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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