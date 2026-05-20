Joshua marito di Cesara Buonamici alla finale del Grande Fratello | Grazie Ilary forse conduco il prossimo

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la finale del Grande Fratello, Joshua Kalman, marito di una nota giornalista, ha inviato un videomessaggio rivolto alla conduttrice del programma, in cui ha ringraziato e ha lasciato intendere che potrebbe essere lui il prossimo a condurre il reality. La clip è stata trasmessa durante l'evento, suscitando attenzione tra il pubblico presente e gli spettatori a casa. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato in merito alla possibile futura conduzione.

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Joshua Kalman, marito di Cesara Buonamici, irrompe nella finale del Grande Fratello con un videomessaggio a Ilary Blasi: "Forse sarò io il prossimo conduttore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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