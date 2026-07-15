Celletta velox spento tre giorni | Non mandiamo le multe a casa
L’autovelox della Celletta, rimasto inattivo per tre giorni, è tornato operativo dopo l’installazione di un distanziatore ottico del valore di 19 mila euro. La modifica si è resa necessaria per adeguare l’impianto, installato prima del 2017, e il dispositivo da oggi pomeriggio riprende a rilevare e sanzionare le infrazioni stradali. Durante il periodo di inattività, non sono state inviate multe a casa degli automobilisti.
L’autovelox della Celletta torna operativo. Necessaria l’installazione di un distanziatore ottico dal valore di 19 mila euro. Dopo alcuni giorni di ’sospensione’, necessari per adeguare quegli impianti installati prima del 2017, il celebre dispositivo da oggi pomeriggio tornerà a sanzionare le infrazioni stradali. Ad annunciare la riattivazione, a seguito del decreto del Ministero dei Trasporti risalente al 12 luglio, è il sindaco Andrea Baldini, che ha spiegato come l’amministrazione abbia atteso l’entrata in vigore del provvedimento prima di rimettere in moto il sistema. "Abbiamo aspettato che venisse fuori il decreto, diventato attuativo da domenica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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