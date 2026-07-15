Celletta velox spento tre giorni | Non mandiamo le multe a casa

Notizia in breve

L’autovelox della Celletta, rimasto inattivo per tre giorni, è tornato operativo dopo l’installazione di un distanziatore ottico del valore di 19 mila euro. La modifica si è resa necessaria per adeguare l’impianto, installato prima del 2017, e il dispositivo da oggi pomeriggio riprende a rilevare e sanzionare le infrazioni stradali. Durante il periodo di inattività, non sono state inviate multe a casa degli automobilisti.