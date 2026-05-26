Le elezioni amministrative 2026 hanno acceso il confronto politico nazionale a Venezia, dopo le dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e la risposta social della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al centro dell’attenzione ci sono le parole pronunciate da Schlein durante la chiusura della campagna elettorale del candidato del centrosinistra Andrea Martella, rilanciate nelle ore successive al voto e seguite da una replica che ha avuto ampia diffusione online. Pochi giorni prima delle urne, dal palco, Schlein aveva affermato: “Da qui mandiamo a casa Meloni”. Dopo l’esito elettorale, la frase è tornata nel dibattito pubblico ed è stata ripresa in particolare sui social e nei commenti politici della giornata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mandiamo a casa Meloni”: arriva la replica della Premier dopo il voto

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