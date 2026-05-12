Nel dibattito politico in corso, si susseguono voci riguardanti incontri riservati e contatti informali che coinvolgerebbero figure di rilievo. Tra le persone coinvolte si è parlato di un ex ministro, successivamente smentito, che avrebbe avuto rapporti con alcuni esponenti dell’attuale governo. Le indiscrezioni si concentrano sulla possibilità di un’anticipata preparazione per le future elezioni presidenziali, con riferimenti a canali di comunicazione già attivi da tempo.

Nel confronto politico che accompagna la legislatura, continuano a circolare ricostruzioni su interlocuzioni informali e canali di dialogo che guarderebbero già a un obiettivo preciso: il Quirinale 2029, quando il Parlamento sarà chiamato a eleggere il successore di Sergio Mattarella. In questo contesto, alcune indiscrezioni riferiscono di contatti tra persone considerate vicine a Marina Berlusconi e figure di rilievo del Partito Democratico, in particolare dell’area riformista. La cornice sarebbe quella di una ricerca di equilibri futuri in vista delle prossime scadenze istituzionali. Tra i nomi indicati come possibili facilitatori di un dialogo trasversale viene citato Gianni Letta, già storico consigliere di Silvio Berlusconi e da tempo considerato un punto di riferimento nei rapporti tra mondi politici differenti.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Marina Berlusconi e i presunti contatti riservati sul Quirinale 2029: spunta il nome di Gianni Letta, poi la smentita

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