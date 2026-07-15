Il Milan ha avviato i contatti per ingaggiare il difensore marocchino Mazraoui, attualmente in forza a un club europeo. La trattativa è in fase avanzata e il club rossonero valuta il suo inserimento nel reparto difensivo. Mazraoui, 26 anni, è considerato un profilo ideale per il tecnico e potrebbe arrivare già nel prossimo mercato. La società sta definendo i dettagli dell’accordo con il suo attuale club.

2026-07-15 08:45:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: MILANO – Gli allenamenti sono iniziati e Amorim, considerando la difficoltà di proporre prove tattiche con tanti dei titolari assenti per via delle vacanze post Mondiale, li utilizzerà per valutare al meglio chi c’è già in rosa: chi tenere, chi cedere, chi far partire in prestito. In pratica: su chi è meglio puntare e su chi no. Il club, nel frattempo, una sua decisione per due giovani l’ha già presa: Francesco Camarda e Christian Comotto sono un patrimonio del Milan e lo saranno ancora. Nella giornata di ieri, infatti, il loro... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - CdS – Il Milan va all’assalto di Mazraoui: è perfetto per Amorim

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Il #Milan non ha mai trattato Antonio Silva, non c’è stato alcun dialogo con il Benfica. Il calciatore, che ha deciso di non rinnovare con i Portoghesi, ora ha un’accordo verbale con il #Bournemouth @OfficialXCDS | @FabrizioRomano x.com