Calciomercato Milan guida Amorim | piacciono Ederson e Mazraoui

Da milanzone.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta valutando nuovi acquisti sotto la guida del tecnico Rúben Amorim, che si occupa attivamente delle scelte di mercato. Dopo aver portato in squadra Gonçalo Ramos e Mario Gila, il club pensa di acquistare altri giocatori di livello. Tra i nomi più caldi ci sono Ederson e Mazraoui, due calciatori che il tecnico apprezza molto e che potrebbero arrivare nel prossimo mercato.

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Ormai non è più nascosto il fatto che il nuovo tecnico Rúben Amorim sia in prima linea per le scelte di mercato del club: dopo gli arrivi richiesti di Gonçalo Ramos e Mario Gila, ora il Milan vorrebbe regalare al portoghese altri nomi di livello, estremamente apprezzati dall’allenatore. Il primo è Ederson, centrocampista brasiliano della Dea, mentre il secondo è Noussair Mazraoui del Manchester United. Suggestione Ederson. Il brasiliano classe ’99, deluso per il mancato trasferimento in Premier League a causa delle visite mediche fallite, è tornato sul mercato ed è entrato con prepotenza nei pensieri di Amorim. Il tecnico lo voleva già in Inghilterra e ora le strade potrebbero incrociarsi a Milano. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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