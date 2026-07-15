Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per il settore Difesa e Sicurezza prevede aumenti salariali e arretrati fino a 2.400 euro. La trattativa si avvicina alla conclusione, portando benefici economici a migliaia di operatori delle forze dell’ordine. Gli aggiornamenti riguardano specificamente gli stipendi e i pagamenti arretrati, senza ulteriori dettagli sui tempi di pagamento o sui criteri di distribuzione.

Arrivano aumenti in busta paga e arretrati fino a 2.400 euro per il personale del comparto Difesa e Sicurezza. La trattativa per il rinnovo del Ccnl procede infatti verso la fase conclusiva e porta con sé importanti novità economiche per migliaia di lavoratori delle Forze dell’Ordine. A questi benefici, inoltre, si aggiunge l’impegno del governo ad aprire un tavolo tecnico dedicato alla previdenza del comparto, uno dei temi più sentiti dalle organizzazioni sindacali e dal personale. Di quanto aumenta lo stipendio delle Forze dell’Ordine. Secondo quanto emerso nel corso della trattativa, gli agenti e gli operatori delle qualifiche iniziali potranno beneficiare di un incremento netto di circa 100 euro mensili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ccnl Difesa, ok a stipendi più alti e 2.400 euro di arretrati per le Forze dell’Ordine

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