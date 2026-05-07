Aumento stipendi Sanità fino a 209 euro in più | arretrati da 1.200 euro con il nuovo Ccnl

Nelle ultime settimane è stato firmato un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore sanitario pubblico, che prevede un aumento degli stipendi fino a 209 euro mensili e arretrati fino a 1.200 euro. Questo rinnovo contrattuale riguarda i lavoratori del comparto e si inserisce nel percorso di aggiornamento dei contratti nel pubblico impiego. La trattativa ha portato alla definizione di nuovi istituti economici e normative per il personale sanitario.

Prosegue il percorso di rinnovo dei contratti nel pubblico impiego e, questa volta, è il turno del comparto Sanità. All’Aran (l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) i sindacati hanno illustrato quali sono gli aumenti previsti dal nuovo Ccnl 2025-2027 che riguarda circa 590mila lavoratori tra infermieri, ostetriche, tecnici sanitari e personale non medico del servizio sanitario nazionale. Sanità, gli aumenti dal 2025 al 2027. Le prime stime parlano di un aumento medio delle retribuzioni fino a 209 euro mensili. Il rinnovo però prevede un incremento graduale degli stipendi. Non si tratta quindi di somme corrisposte in un’unica soluzione, ma di incrementi riconosciuti lungo tutto il triennio.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Aumento stipendi Sanità, fino a 209 euro in più: arretrati da 1.200 euro con il nuovo Ccnl Notizie correlate Leggi anche: Aumento degli stipendi dei medici di 490 euro con il nuovo Ccnl Sanità Aumento stipendi Presidenza del Consiglio, 558 euro in più ai dirigenti con il nuovo CcnlÈ stato sottoscritto il 27 febbraio 2026 il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arriva il salario giusto: il piano di Meloni per alzare le buste paga. Aumenti fino a 500 euro per infermieri e insegnanti; Rinnovo CCNL Sanità 2025-2027: ultime novità sugli aumenti degli stipendi; Aumenti per l'inflazione subito nello stipendio se il Ccnl non è rinnovato da 12 mesi, ecco quanto valgono. La novità del decreto Lavoro...; PA, rinnovo contratto Enti locali 2025-2027: ipotesi aumento di 135 euro in busta paga. Nuovo contratto Sanità, aumenti fino a 209 euro (ma non per tutti): l’Aran acceleraSul tavolo 1,537 miliardi a regime dal 2027 per oltre 590mila lavoratori del Ssn. Arretrati medi intorno a 1.200 euro, ma i sindacati chiedono più risorse e interventi su assunzioni e salario accessor ... quotidiano.net Sanità, via al rinnovo del contratto: fino a 209 euro in più al mese e 1.200 euro di arretrati per 590mila lavoratoriIl rinnovo contrattuale prevede indennità specifiche per infermieri e personale di pronto soccorso, con aumenti che superano i 209 euro mensili. La fase negoziale punta a chiudere entro luglio ... italiaoggi.it Aumento stipendi scuola e welfare: tutele e aumenti per docenti e Ata con le risorse 2028-2030, l'annuncio di Valditara Leggi qui: https://www.scuolalink.it/aumento-stipendi-scuola-e-welfare-tutele-e-aumenti-per-docenti-e-ata-con-le-risorse-2028-2030-lann - facebook.com facebook