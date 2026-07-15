Tempo di lettura: 3 minuti L’attesa è finalmente terminata. Dopo settimane di preparativi, riunioni e tanto lavoro dietro le quinte, il Forum dei Giovani di Cautano ha ufficializzato il programma definitivo e completo della seconda edizione del CautanoFest, in programma dal 24 al 26 luglio nel suggestivo centro storico del paese. Per i ragazzi del Forum è un momento speciale. Dietro questo evento ci sono mesi di impegno, passione e collaborazione, con l’obiettivo di regalare a Cautano tre giornate di festa, aggregazione e valorizzazione del territorio. L’emozione è tanta e cresce giorno dopo giorno, mentre si lavora agli ultimi dettagli per accogliere cittadini e visitatori nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - CautanoFest 2026: tre giorni di sport, musica, teatro e divertimento

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