Il Baluba Festival torna con tre giorni di musica cibo e divertimento

Da ferraratoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Baluba Festival si svolgerà a Stellata di Bondeno dal 12 al 14 ottobre, con inizio alle 18 ogni sera. La manifestazione prevede tre giorni di musica e cibo, con eventi all’interno di un’area che si estende da piazza Ugo Cavagion fino al capannone della sagra. La terza edizione del festival coinvolge diversi spazi all’aperto, tra musica dal vivo e stand gastronomici. La location comprende anche il retro del museo archeologico.

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Tutto pronto a Stellata (Bondeno) per la terza edizione del festival ‘Baluba’, che da venerdì 12 a domenica 14 dalle 18 proporrà tre giornate di intrattenimento tra musica e gastronomia nell’ampia area di piazza Ugo Cavagion che va dal retro del museo archeologico al capannone della sagra. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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