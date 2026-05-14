Torna Fermata Turrito | tre giorni di musica live cibo e divertimento

Da mercoledì 15 a venerdì 17 maggio, Turrito di Sarsina ospiterà di nuovo “Fermata Turrito”. La manifestazione prevede tre giorni di musica dal vivo, stand gastronomici e momenti di intrattenimento, attirando visitatori di diverse età provenienti dalla vallata del Savio. L’evento si svolge nel centro del paese e rappresenta un appuntamento fisso per chi cerca svago e convivialità durante la primavera.

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