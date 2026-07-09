Durante l’ultima puntata di Temptation Island, il conduttore ha pronunciato una frase riferita alla relazione di Sara e Gabriele, che ha ricordato a molti l’esperienza vissuta 18 anni fa con Pamela Camassa. La frase ha suscitato discussioni tra i telespettatori, collegando il passato del conduttore a un episodio personale. Nessun dettaglio aggiuntivo o commento è stato fornito sui protagonisti o sui loro rapporti.

Milano, 9 luglio 2026 Bastano poche parole per far tornare il passato. Nell'ultima puntata di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha commentato la relazione di Sara Palombari e Gabriele Govoni con una frase che ha fatto pensare subito ai suoi 18 anni accanto a Pamela Camassa. Da lì, molti telespettatori hanno ricordato una delle storie d'amore più lunghe dello spettacolo italiano. Le parole che hanno innescato un salto nel passato. Davanti al fuoco del confronto, Sara non riusciva a nascondere le ferite ancora aperte dopo gli ultimi avvenimenti con Gabriele. Filippo Bisciglia ha cercato di aiutarla a riflettere, invitando entrambi a essere sinceri su quello che provavano e sul futuro della loro relazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Filippo Bisciglia, cosa ha detto a Sara di Temptation Island e cosa c’entra Pamela Camassa

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