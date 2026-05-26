Maxi blitz contro il supermercato della droga serviti più di 300 clienti al giorno | 32 arresti

Nella mattinata sono state eseguite 31 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone, a conclusione di un’operazione che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione dedita alla distribuzione di droga. Il gruppo gestiva un “supermercato della droga” attivo senza sosta, con una media di oltre 300 clienti al giorno. Le indagini hanno rivelato una struttura capillare sul territorio, che operava continuativamente per diversi mesi.

Un vero e proprio “supermercato della droga”, attivo senza sosta e organizzato con una struttura capillare sul territorio, è stato smantellato nel corso delle indagini che hanno portato, nella mattinata odierna, all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone. Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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