traffico di droga e armi maxi blitz della polizia tra italia e croazia

La Polizia di Stato ha condotto un’ampia operazione tra Italia e Croazia, sequestrando droga e armi. Durante l’operazione sono state arrestate diverse persone e recuperati quantitativi di sostanze stupefacenti e armamenti illegali. Le forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni e fermato vari sospetti coinvolti nel traffico internazionale. L’intervento ha coinvolto unità specializzate e ha portato all’identificazione di diverse basi logistiche utilizzate dal gruppo criminale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Maxi operazione della Polizia di Stato tra Italia e Croazia, precisamente nel distretto di Zagabria, dove investigatori della Polizia di Stato con il supporto delle forze dell’ordine croate stanno eseguendo un’ordinanza impositiva di misure cautelari, emessa dal gip di Salerno su richiesta della Procura distrettuale antimafia salernitana. I reati contestati sono, a vario titolo, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione nello Stato italiano di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Latina: esplosivi, armi e droga, maxi blitz della Polizia, sedici misure cautelari

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