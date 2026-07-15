Catania lo scandalo dell’ex Ente Fiera
A Catania, l'ex “Ente Fiera” è al centro di uno scandalo. La Curia, rappresentante di Fast Confsal, denuncia che l'area è rimasta occupata come bene comune per 15 anni, ostacolando altri usi. Il Segretario Regionale con delega alle infrastrutture afferma che la concessione è scaduta, ma il Comune non ha ancora ripreso possesso dei 10 ettari. La situazione riguarda la gestione dell’area e il mancato ritorno di proprietà al Comune.
CATANIA, LO SCANDALO DELL’EX “ENTE FIERA”: CURIA (FAST CONFSAL), “BENE COMUNE OSTAGGIO DA 15 ANNI. SFRUTTARE L’AREA INVECE DI INTASARE IL CENTRO” Il Segretario Regionale con delega alle infrastrutture: “Concessione scaduta ma il Comune non rientra in possesso dei 10.000 mq. Mentre si organizzano concerti al Bellini, si ignora una struttura strategica a due passi dall’Aeroporto.” La Segreteria Regionale Fast Confsal T.A., nella persona di Bartolomeo Curia con delega alle infrastrutture, esprime forte disappunto e preoccupazione per la gestione di un immobile di proprietà del Comune di Catania, rimasto improduttivo per circa 15 anni, sottraendo così risorse vitali alle casse di Palazzo degli Elefanti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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