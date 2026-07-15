Catania lo scandalo dell’ex Ente Fiera

Notizia in breve

A Catania, l'ex “Ente Fiera” è al centro di uno scandalo. La Curia, rappresentante di Fast Confsal, denuncia che l'area è rimasta occupata come bene comune per 15 anni, ostacolando altri usi. Il Segretario Regionale con delega alle infrastrutture afferma che la concessione è scaduta, ma il Comune non ha ancora ripreso possesso dei 10 ettari. La situazione riguarda la gestione dell’area e il mancato ritorno di proprietà al Comune.