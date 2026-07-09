Il nome Andrea (Andrew) è scivolato dal terzo al 334° posto tra i più scelti in Gran Bretagna. La diminuzione si è verificata dopo lo scandalo legato all'ex principe coinvolto in accuse di abusi. I dati sono stati pubblicati dall’Ufficio competente. La classifica dei nomi per i neonati riflette il calo di popolarità del nome, che prima occupava una posizione molto più alta. La scelta di nomi per i nuovi nati viene influenzata dalle vicende pubbliche di figure note.

Il nome Andrea (Andrew) era il terzo nome più diffuso in Gran Bretagna, ora si trova al 334° posto nella classifica pubblicati dall’O ffice for National Statistics britannico (Ons): da sempre un termometro sociale, una sorta di specchio della cronaca sulle scelte individuali nelle famiglie, nelle quali la scelta del nome di un neonato è da sempre un evento che chiama in causa tanti fattori. Gli ultimi dati sulle nascite in Inghilterra e Galles rivelano quanto il riflesso della cronaca sulle culle non perdoni. Una cosa è certa, parafrasando un celebre film con Manfredi e Melato protagonisti, diretti da De Sica in un celebre film del 1972, il verdetto è: (non) “Lo chiameremo Andrea”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Non lo chiameremo Andrea: sprofonda il nome dell’ex principe tra quelli scelti per i neonati. Gli inglesi non perdonano lo scandalo Epstein

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