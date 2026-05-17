Le autorità hanno smantellato un'organizzazione criminale attiva nel carcere Opera, collegata al clan Zea. Durante le indagini sono stati sequestrati telefoni e messaggi che rivelano come i familiari dei detenuti pagassero somme elevate per l'acquisto di droga e schede SIM, senza attirare l'attenzione. Sono stati individuati anche i codici utilizzati dai detenuti nei colloqui per ordinare hashish, permettendo agli investigatori di ricostruire le modalità di comunicazione e le rotte di approvvigionamento.

? Punti chiave Come facevano i familiari a pagare la droga senza destare sospetti?. Quali codici usavano i detenuti per ordinare l'hashish durante i colloqui?. Chi gestiva i profili social e gli abbonamenti Netflix dei detenuti?. Perché i prezzi della droga raddoppiavano o quintuplicavano tra le sbarre?.? In Breve Hashish a 100 euro al grammo e smartphone fino a 2000 euro.. Luca Zea arrestato il 29 novembre con 355,60 grammi di hashish.. Rosanna Piccoli accusata di acquisto droga tra febbraio e marzo 2025.. Pagamenti tramite Postepay con causali come Colombia o Regalo.. A Milano, l’operazione Sentinella coordinata dal pm Rosario Ferracante ha smantellato un sistema di traffici illeciti gestito dalla famiglia Zea all’interno del carcere di Opera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carcere Opera, smantellato il clan Zea: prezzi folli per droga e SIM

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