Catalin Preda omaggia Assassin' s Creed al Mondiale di tuffi da grandi altezze
Durante il Mondiale di tuffi da grandi altezze, Catalin Preda ha eseguito un tuffo da 20 metri indossando un costume da pirata. Lo scenario naturale sardo ha fatto da sfondo, con una bandiera nera che sventola nel cielo turchese. L’atleta ha scelto di omaggiare la saga di Assassin’s Creed, inserendo elementi riconoscibili del videogioco nel suo costume. Il tuffo si è svolto in un ambiente naturale caratterizzato da scogliere e acque cristalline.
Un tuffo da 20 metri, un costume da pirata e uno degli scenari naturali più straordinari della Sardegna. Sullo sfondo, una bandiera nera che sventola in mezzo al cielo turchese. È così che Catalin Preda, due volte vincitore di medaglia ai campionati World Aquatics e protagonista di numerose competizioni internazionali, ha sorpreso il pubblico durante la World Aquatics High Diving World Cup a Porto Flavia, nel comune di Iglesias. Indossando i panni del pirata ribelle Edward Kenway, protagonista del videogioco Assassin's Creed Black Flag Resynced, Preda si è lanciato dalla storica scogliera sarda di Porto Flavia rievocando il celebre Salto della Fede, che dal 2007 identifica gli Assassini della saga Ubisoft. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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