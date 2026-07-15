Catalin Preda omaggia Assassin' s Creed al Mondiale di tuffi da grandi altezze

Notizia in breve

Durante il Mondiale di tuffi da grandi altezze, Catalin Preda ha eseguito un tuffo da 20 metri indossando un costume da pirata. Lo scenario naturale sardo ha fatto da sfondo, con una bandiera nera che sventola nel cielo turchese. L’atleta ha scelto di omaggiare la saga di Assassin’s Creed, inserendo elementi riconoscibili del videogioco nel suo costume. Il tuffo si è svolto in un ambiente naturale caratterizzato da scogliere e acque cristalline.