La Sardegna si conferma sede della tappa italiana della High Diving World Cup 2026, conclusa a Porto Flavia nell'Iglesiente. La competizione ha visto tuffatori provenienti da diversi paesi affrontare il “Salto della Fede”, un tuffo di 27 metri. Sono stati premiati Aidan Heslop dalla Gran Bretagna e Kaylea Arnett dagli Stati Uniti come vincitori della Coppa del Mondo. La manifestazione ha incluso anche un tributo a Assassin’s Creed, collegato alla zona di Porto Flavia.

La Sardegna si conferma capitale mondiale dei tuffi dalle grandi altezze. Si è chiusa a Porto Flavia, nell’Iglesiente, la tappa italiana della World Aquatics High Diving World Cup 2026, che ha incoronato Aidan Heslop (Gran Bretagna) e Kaylea Arnett (Stati Uniti) nuovi vincitori della Coppa del Mondo. Nel fine settimana spazio anche a un’esibizione speciale: il romeno Catalin Preda, vestito come il pirata Edward Kenway di Assassin’s Creed Black Flag Resynced, ha riproposto il celebre “ Salto della Fede ” del noto videogioco, sorprendendo il pubblico presente. L’evento, organizzato da World Aquatics e ospitato da Marmeeting, ha riunito 37 atleti provenienti da 17 Paesi, impegnati in spettacolari tuffi da 27 metri per gli uomini e 20 per le donne, con cadute libere a oltre 85 kmh. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il celebre “Salto della Fede” da 27 metri: lo spettacolo dei tuffi a Porto Flavia e il tributo ad Assassin’s Creed

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