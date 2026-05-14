Israele va a elezioni anticipate | verso lo scioglimento della Knesset dopo la decisione degli ultraortodossi di togliere la fiducia

Il governo israeliano sta per terminare dopo che i partiti ultraortodossi hanno annunciato di voler votare la sfiducia. La decisione arriva in risposta al mancato accordo sulla legge riguardante l’arruolamento dei giovani religiosi. Di conseguenza, si prospetta lo scioglimento della Knesset e la convocazione di nuove elezioni anticipate. La crisi politica si apre in un momento di tensioni tra le forze di governo e le forze religiose.

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