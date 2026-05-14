Israele va a elezioni anticipate | verso lo scioglimento della Knesset dopo la decisione degli ultraortodossi di togliere la fiducia
Il governo israeliano sta per terminare dopo che i partiti ultraortodossi hanno annunciato di voler votare la sfiducia. La decisione arriva in risposta al mancato accordo sulla legge riguardante l’arruolamento dei giovani religiosi. Di conseguenza, si prospetta lo scioglimento della Knesset e la convocazione di nuove elezioni anticipate. La crisi politica si apre in un momento di tensioni tra le forze di governo e le forze religiose.
Il governo Netanyahu è ormai arrivato al termine. Fatale è stato l’annuncio dei partiti ultraortodossi di voler votare la sfiducia al governo, in protesta con il mancato accordo sulla legge per l’arruolamento dei giovani religiosi. Così, il capo della coalizione di governo ha depositato il disegno di legge per lo scioglimento della Knesset. Una situazione complicata per il primo ministro Benjamin Netanyahu che, pur conservando uno zoccolo duro di sostenitori, nei sondaggi è dato come secondo partito, dietro alla nuova coalizione TogetherYachad dei leader dell’opposizione Yair Lapid e Naftali Bennet. Proprio Lapid esulta alla notizia di possibili elezioni anticipate rispetto alla data naturale del 27 ottobre: “Siamo pronti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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