Bene la soluzione sui bagnini Ma quella norma va cambiata

La Regione Marche ha adottato una nuova regolamentazione per i bagnini e l’orario di salvataggio, suscitando commenti positivi da parte di Confartigianato. Il segretario dell’associazione ha espresso soddisfazione per la soluzione trovata, anche se ha aggiunto che quella norma dovrebbe essere rivista in futuro. La modifica riguarda le modalità di gestione del servizio di salvataggio, senza coinvolgere altri aspetti legati alle attività balneari. La questione continua a essere al centro di discussioni tra le parti interessate.

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