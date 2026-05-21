Bene la soluzione sui bagnini Ma quella norma va cambiata
La Regione Marche ha adottato una nuova regolamentazione per i bagnini e l’orario di salvataggio, suscitando commenti positivi da parte di Confartigianato. Il segretario dell’associazione ha espresso soddisfazione per la soluzione trovata, anche se ha aggiunto che quella norma dovrebbe essere rivista in futuro. La modifica riguarda le modalità di gestione del servizio di salvataggio, senza coinvolgere altri aspetti legati alle attività balneari. La questione continua a essere al centro di discussioni tra le parti interessate.
Plaude alla soluzione individuata dalla Regione Marche, il segretario di Confartigianato Marco Pierpaoli, in merito alle nuove regole che riguardano i balneari e l’orario del servizio del salvataggio. "Le nostre richieste sono state ascoltate ed accolte – dice Pierpaoli –: ringraziamo la Regione e il vice presidente Enrico Rossi per l’impegno e l’ascolto dimostrati nei confronti delle imprese balneari. È stato trovato un punto di equilibrio importante tra la necessità di garantire la sicurezza dei bagnanti e quella di tutelare la sostenibilità del lavoro degli operatori del settore, oggi alle prese con una grave carenza di personale".... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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