Il Consiglio dei ministri ha deciso di sciogliere il comune di Torre Annunziata per infiltrazioni camorristiche. Questa è la seconda volta in quattro anni che il municipio viene sciolto per lo stesso motivo. Il sindaco aveva già annunciato le dimissioni in passato, dopo le accuse di un procuratore. La decisione è stata presa al termine di una riunione appena conclusa.

Game over per il comune di Torre Annunziata, sciolto per infiltrazioni camorristiche su decisione del Consiglio dei ministri appena concluso. Finisce male l’esperienza della giunta a trazione Pd guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, che il 25 maggio aveva reso irrevocabili le sue dimissioni in polemica per le parole pronunciate venti giorni prima dal procuratore Nunzio Fragliasso durante la cerimonia di demolizione di Palazzo Fienga, l’ex fortino del clan Gionta, davanti ai ministri Piantedosi e Salvini e al prefetto di Napoli Michele di Bari. Dimissioni diventate definitive dopo 20 giorni attraversati da dimissioni di consiglieri, nuove inchieste ( su due consiglieri accusati di una rimborsopoli), revoche assessoriali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torre Annunziata sciolta per camorra per la seconda volta in 4 anni: il sindaco Cuccurullo si era già dimesso dopo le accuse del procuratore Fragliasso

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