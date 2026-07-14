Il consiglio comunale di Castellammare di Stabia è stato sciolto per infiltrazioni camorristiche, secondo una decisione del governo. È la seconda volta consecutiva che il municipio viene commissariato con questa motivazione. L’ex sindaco ha dichiarato di lasciare l’incarico con serenità. La misura riguarda le istituzioni locali e si basa su accertamenti riguardanti presenze e influenze della criminalità organizzata nell’amministrazione.

La scure dello scioglimento anticlan si abbatte sul consiglio comunale di Castellammare di Stabia. Per la seconda volta consecutiva, il governo pone anticipatamente fine a un’esperienza politica nella città delle acque per infiltrazioni camorristiche. Il 14 giugno 2024 era stato eletto sindaco il giornalista Luigi Vicinanza a capo di una coalizione di 14 liste formata da partiti - tra cui Pd e Cinque Stelle - e civiche. Castellammare si aggiunge a Poggiomarino, Torre Annunziata e Marano di Napoli, già sciolti dal Ministero dell’Interno. «Nel massimo rispetto della decisione assunta dal governo, attendo ora di conoscere le motivazioni del... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Castellammare, comune sciolto per Camorra. L'ex sindaco Vicinanza: «Lascio sereno»

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