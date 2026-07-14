il cdm scioglie il consiglio comunale di castellammare di stabia

Il Consiglio dei ministri ha deciso di sciogliere il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, a causa di infiltrazioni da parte della camorra. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato elementi che collegano l’amministrazione locale a organizzazioni criminali. La misura prevede la sospensione dell’organo elettivo e l’intervento di commissari straordinari per la gestione del Comune. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso un comunicato del governo.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha sciolto il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) per infiltrazioni della camorra. “ Nel massimo rispetto della decisione assunta dal Governo, attendo ora di conoscere le motivazioni del provvedimento che ha disposto lo scioglimento del Comune di Castellammare di Stabia. Sono convinto di lasciare una città in condizioni migliori rispetto a quelle in cui l’avevo trovata, grazie a un lavoro costante, concreto e silenzioso portato avanti in questi anni”. Così in una nota il sindaco Luigi Vicinanza. “ Auspico che Castellammare – spiega – non torni nell’immobilismo amministrativo che avevo riscontrato al mio insediamento e che ha caratterizzato gran parte degli ultimi vent’anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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